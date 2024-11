Thiago Motta presenta Udinese-Juventus: "Douglas Luiz e Nico Gonzalez out, la situazione di Koopmeiners, Vlahovic può rifiatare"

Udinese vs Juventus

Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della trasferta di Udine: "I goal subiti? Dobbiamo essere più compatti e aiutarci di più".

Si riparte. Due giorni dopo il passo falso casalingo contro il Parma, un 2-2 che ha sotterrato l'entusiasmo per il Derby d'Italia clamorosamente raddrizzato contro l'Inter, è già giornata di vigilia. E di conferenza stampa.

Thiago Motta parla ai giornalisti per presentare la prossima partita della Juventus. Ovvero quella che Vlahovic e compagni giocheranno domani alle ore 18 in casa dell'Udinese, a sua volta reduce dalla rimonta subita in casa del Venezia.

Di seguito le dichiarazioni più importanti di Motta ai giornalisti presenti in sala stampa.