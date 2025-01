Szczesny si esalta in Supercoppa di Spagna: ora le gerarchie al Barcellona possono cambiare

L’ex portiere della Juventus è stato protagonista assoluto contro l’Athletic: in Spagna si è aperto il dibattito, può puntare ai gradi di titolare.

Ha dovuto attendere diversi mesi prima di poter esordire con la maglia del Barcellona ma, adesso che ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, Wojciech Szczesny si riscopre al centro di un vero e proprio dibattito in Spagna.

Sì perché l’estremo difensore polacco, che a fine agosto aveva annunciato il suo ritiro dopo la fine della sua avventura alla Juventus, ha avuto l’occasione di inanellare la sua seconda seconda presenza consecutiva in blaugrana e, non solo ha tenuto ancora una volta la porta inviolata, ma si è guadagnato la palma di migliore in campo.

Una prestazione da portiere di livello assoluto ed ora sono in molti a chiedersi chi tra lui ed Iñaki Peña dovrebbe essere il custode dei galloni da titolare.