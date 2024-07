Surf alle Olimpiadi 2024, dove si svolgono le gare? I 48 atleti gareggiano a 15.000 km da Parigi

Tra le nuove discipline per Parigi 2024, olimpiadi estive, anche il surf: le gare non si disputeranno però in Francia.

Arrampicata sportiva, skateboard, breakdance e surf. Sono queste le discipline 'ospiti' per le Olimpiadi 2024 parigine, previste nella capitale francese e dintorni tra luglio e agosto 2024.

Se gli sport classici e presenti alle Olimpiadi estive da decenni sono regolarmente previsti a Parigi, dall'atletica al calcio, passando per il nuoto e il tiro con l'arco, una disciplina come il surf non sarà di scena in Francia.

Gli atleti olimpici che prenderanno parte alla competizione di surf alle Olimpiadi, infatti, dovranno volare per circa 15.000 km, così da prendere parte al torneo olimpico in un altro continente, in un'altra nazione e anche in un altro emisfero.