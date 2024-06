Sebastiano Esposito sta per lasciare di nuovo l'Inter: accordo per un altro prestito

Il classe 2002 si appresta a salutare l'Inter nuovamente: intesa con l'Empoli che va a inserirsi in una lunga sequenza di prestiti.

Non sembra volersi arrestare la lunga sequenza di prestiti che dal 2020 a questa parte sta interessando Sebastiano Esposito, ormai ex 'enfant prodige' cresciuto nelle giovanili dell'Inter.

L'attaccante (che il prossimo 2 luglio compirà 22 anni) rientrerà in nerazzurro, ma non per restarci: come riportato da 'Calciomercato.com', c'è infatti l'intesa di massima tra il club milanese e l'Empoli.

Una nuova partenza, nel disperato tentativo di trovare finalmente la propria dimensione ideale e, soprattutto, una stabilità che a giudicare dai continui trasferimenti non può davvero esserci.