Scanavino sugli esuberi della Juventus: "Difficile vendere, il mercato non si muove"

L'ad bianconero parla di Chiesa e degli altri fuori dal progetto e traccia la nuova linea: "Vincere è importante, ma la gente vuole spettacolo".

Parla Maurizio Scanavino. Della Juventus, di Thiago Motta, di Chiesa, degli altri esuberi della rosa bianconera. Praticamente di un po' di tutto.

L'amministratore delegato della Juve ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, uscita nell'edizione di questa mattina. Alcuni dei temi principali trattati non fanno ben sperare: "Difficile vendere gli esuberi, il mercato non si muove" e "il gap economico coi più ricchi d'Europa non è colmabile nel breve periodo".

Però, sempre secondo Scanavino, "un domani arriverà un top player". Il tutto nell'ottica di una linea che preveda non più solo la vittoria a tutti i costi, ma anche un miglioramento dello spettacolo per chi viene allo stadio a vedere la squadra.