Rigore causato da De Ligt, il Manchester United crolla al 92’: altra sconfitta per Ten Hag e i Red Devils

Altra sconfitta in campionato per il Manchester United: la panchina Ten Hag rischia di essere nuovamente in bilico.

Serviva una vittoria al Manchester United per rilanciarsi in campionato e mettersi alle spalle le tante voci circolate nelle ultime settimane sul futuro di Ten Hag e invece, nel nono turno di Premier League, i Red Devils sono incappati nella più dolorosa delle sconfitte. Lo United è caduto sul campo del West Ham e lo ha fatto solo in pieno recupero, quando ai padroni di casa è stato assegnato un calcio di rigore che ha fatto motto discutere. A causarlo è stato Matthijs de Lig che ha atterrato Danny Ings con un intervento scomposto. L'articolo prosegue qui sotto