Repubblica - Il Napoli pensa alle cessioni: tra i bocciati c'è anche Ngonge

Conte si appresta a fare 'piazza pulita' al Napoli: cessione in vista per Ngonge, uno dei sei giocatori bocciati dal tecnico.

Spinazzola, Rafa Marin, Buongiorno: il Napoli sta facendo la voce grossa sul mercato dei trasferimenti, ma ora è tempo anche di pensare alle cessioni per sfoltire la rosa a disposizione di Conte.

L'obiettivo è tagliare i 'rami secchi' e salutare quei giocatori non considerati utili al progetto tecnico e tattico dell'allenatore salentino: come riportato da 'la Repubblica', sono sei gli elementi che nelle prossime settimane sono destinati a dire addio.

Tra questi figura anche Cyril Ngonge, arrivato all'ombra del Vesuvio lo scorso gennaio a fronte di un investimento da 18 milioni di euro per strapparlo al Verona: che però, a quanto pare, non basterà per decretarne la permanenza.