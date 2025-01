Real Madrid-Barcellona 2-5, Supercoppa Spagnola a Flick: Ancelotti strapazzato, Clasico e trofeo blaugrana

Il Barcellona vince la Supercoppa Spagnola segnando cinque reti al Real Madrid: Raphinha, Yamal e Lewandowski trascinano Flick.

Per alcuni il Clasico è stato puro spettacolo, per altri la dimostrazione di due difese troppo allegre. Fatto sta che la finale di Supercoppa Spagnola tra Real Madrid e Barcellona ha fatto registrare sette goal, di cui la maggior parte blaugrana. Il 5-2 di Jeddah, Arabia Saudita, consegna il trofeo alla squadra di Flick, che si assicura la prima coppa spagnola del 2025.

Ancelotti stavolta viene spazzato via da Flick, con il Real Madrid scomparso dal campo dopo il pareggio momentaneo di Yamal. Una volta trovato l'1-1, in seguito alla rete di Mbappé, il Barcellona ha esondato, riuscendo a portarsi sul 5-1 e incassando la seconda marcatura dei Blancos solamente in seguito all'espulsione di Szczesny, vittima di un rosso per un fallo su Mbappé.

Sugli scudi Raphinha, autore di due reti e un assist, ma anche il solito Yamal e Lewandowski. Il Barcellona veniva da un periodo nero, ma con la Supercoppa Spagnola potrebbe aver trovato la svolta per lottare alla conquista della Liga e della Champions League.