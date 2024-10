Inter vs Juventus

Pinsoglio, appena diventato papà, non è partito insieme alla squadra per la partita tra Juventus e Inter. Ma sarà comunque a San Siro.

Pochi convocati, nessuna sorpresa. Tra indisponibili e infortunati, Thiago Motta ha convocato appena 19 giocatori. Pochi centrocampisti, solo quattro (Locatelli, Fagioli, McKennie e Thuram), ma soprattutto appena due portieri.

Solamente Perin e Di Gregorio, infatti, sono partiti per San Siro e in particolare per la sfida contro l'Inter, l'atteso Derby d'Italia del 27 ottobre.

Nella lista per Inter-Juventus non è presente Carlo Pinsoglio, regolarmente terzo portiere da anni e uomo spogliatoio di Madama che sarà però presente al Meazza come nel resto della stagione.