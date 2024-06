Perché Pellegrini, Jorginho e Zaccagni non giocano Svizzera-Italia: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

Spalletti rivoluziona l'Italia contro la Svizzera: tra le esclusioni eccellenti ci sono quelle di Pellegrini, Jorginho e Zaccagni.

L'Italia scende in campo all'Olympiastadion di Berlino per sfidare la Svizzera nel match che mette in palio l'accesso ai quarti di finale di Euro 2024.

Luciano Spalletti, rispetto a quanto visto contro la Croazia, ha optato per differenti scelte di formazione. Una Nazionale letteralmente rivoluzionata nel suo undici titolare in vista della gara con gli elvetici.

Tra gli assenti dallo schieramento iniziale ci sono Lorenzo Pellegrini, Jorginho e Mattia Zaccagni. Perché i tre giocatori Azzurri non giocheranno contro gli elvetici?