Perché Koopmeiners non gioca Lecce-Atalanta? Le ultime sul futuro dell'olandese

Il caso Koopmeiners all'Atalanta non è ancora rientrato: il giocatore non ci sarà nemmeno contro il Lecce per la prima di campionato.

In casa Atalanta è scoppiato, fragoroso, il caso relativo a Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è infatti finito ai margini del progetto nerazzurro. Il classe 1998, perno centrale dell'impianto di gioco di Gian Piero Gasperini, non sta prendendo più parte agli allenamenti della Dea e non è stato nemmeno convocato per la Supercoppa europea contro il Real Madrid. Dietro a questa clamorosa rottura c'è ovviamente la Juventus, squadra nella quale il calciatore vorrebbe trasferirsi in questa sessione di mercato. Una situazione davvero spinosa e che ha spinto Gasperini, seppur a malincuore, a relegare ai margini della squadra colui che fino a poco tempo fa era uno dei suoi punti fermi. L'articolo prosegue qui sotto