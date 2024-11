Perché Fazzini non gioca in Empoli-Como? Il centrocampista va in tribuna: il motivo dell'esclusione

Il classe 2003 salta il match valido per l'undicesima giornata di campionato per un infortunio: cosa è successo e chi gioca al suo posto.

Jacopo Fazzini non sarà della gara in osccasione del match valido per l’11esima giornata di Serie A tra Empoli e Como, in programma alle 18:30.

Il centrocampista classe 2003 è fuori dall’elenco dei calciatori a disposizione del tecnico dei toscani, Roberto D’Aversa, per la gara interna contro i lariani di Cesc Fabregas.

Un’assenza pesante per la formazione toscana, che perde un titolare nello scontro diretto per la salvezza.

Ma perché Fazzini non è titolare e nemmeno in panchina in Empoli-Como?