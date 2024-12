Perché Dovbyk non gioca Roma-Lecce: infortunio, scelta tecnica di Ranieri o influenza? L'ucraino va in tribuna

La Roma non può contare sul proprio centravanti nella delicatissima sfida contro il Lecce, in programma all'Olimpico alle 20.45: la motivazione.

Tutto come previsto alla vigilia: Artem Dovbyk non è il centravanti titolare della Roma che sfida il Lecce in uno stranissimo scontro salvezza, se è vero che le due giallorosse sono appaiate al quintultimo posto della classifica.

L'attaccante arrivato in estate dal Girona non è presente nell'undici titolare scelto da Claudio Ranieri per la sfida contro i salentini: il che, come detto, era nell'aria da diverse ore se non da qualche giorno.

Ma perché Dovbyk non gioca contro il Lecce? Si tratta di una scelta tecnica di Ranieri, è infortunato o influenzato? La motivazione.