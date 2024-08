Osimhen ha ancora "tante opzioni" per lasciare il Napoli, quali? I ricchi mercati ancora aperti in giro per il mondo

Il Napoli raffredda la pista Arabia Saudita per Osimhen, parlando però di altre possibilità in questa sessione di calciomercato estivo.

Victor Osimhen non è stato inserito dal Napoli nella rosa per la Serie A. Fuori dalla lista dei giocatori che prenderanno parte al torneo almeno fino a gennaio, il nigeriano non giocherà con i partenopei di Conte nei prossimi mesi.

Cosa succede ora? Solamente due possibilità per Osimhen, che dovrà lasciare il Napoli in un breve periodo per poter giocare lontano dall'Italia oppure perdere diversi mesi in tribuna da fuori rosa in attesa che riaprono i mercati d'elite.

Saltata la possibilità Chelsea, sempre più lontana quella dell'Al-Ahli, secondo il Napoli l'ex attaccante del Lille ha comunque ora divese opzioni per continuare a giocare nell'autunno del 2024, senza essere costretto a guardare il calcio professionistico da lontano.