Olanda-Italia femminile dove vederla: Rai, Sky, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia femminile di Andrea Soncin affronta l’Olanda nelle qualificazioni agli Europei: dove vedere la gara delle azzurre in tv e streaming.

Dopo il doppio pareggio ottenuto contro la Norvegia nelle sfide che si sono giocate a fine maggio ed inizio giugno, la Nazionale Azzurra femminile torna in campo per giocare le ultime due sfide nel girone di qualificazione ai Campionati Europei che si disputeranno nel 2025 in Svizzera.

Il primo confronto che attende l’Italia è quello con l’Olanda, compagine contro le quali le ragazze di Soncin hanno sin qui ottenuto il loro unico successo nel corso di questo cammino: 2-0 ad inizio aprile a Cosenza con reti di Giacinti e Bonfantini.

L’obiettivo è quello di fare nuovamente bottino pieno, per giocarsi poi tutto contro la Finlandia ed assicurarsi così un pass per la massima competizione continentale, senza dover passare dagli spareggi in programma a fine anno.

L’Italia, nel Gruppo 1 della Lega A, ha gli stessi punti della Norvegia, ma è attualmente tesa a causa della differenza reti.

La classifica attualmente recita: Olanda (4 partite) 7 punti, Norvegia (4 partite) 5, Italia (4 partite) 5, Finlandia (4 partite) 4.

Le prime due volano direttamente a Euro 2025, mentre la terza e la quarta giocheranno gli spareggi.

In questa pagina tutte le informazioni su Olanda-Italia femminile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.