Norimberga avversario della Juventus in amichevole: la storia, Klose allenatore, il futuro

Grande attesa per la prima uscita della Juventus di Thiago Motta, l'avversario è il Norimberga allenato da Klose.

L'attesta sta per finire, la nuova Juventus scende in campo per la prima amichevole in vista della prossima stagione.

Ovviamente tra i bianconeri non ci saranno tanti dei probabili titolari: da Douglas Luiz a Yildiz, passando per Bremer e Danilo.

L'amichevole contro il Norimberga però sarà comunque l'occasione per vedere alcune novità tattiche introdotte da Thiago Motta ed i primi sprazzi del suo calcio.

Ma cosa sappiamo sul Norimberga? Chi sono gli avversari della Juventus?