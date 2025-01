Nico Paz ko, quante partite salta? Gioca contro il Milan? Le ultime sull'infortunio, gli aggiornamenti sul rientro e i tempi di recupero

Il talento del Como si è fatto male a una caviglia nel primo tempo della sfida contro la Lazio: quando torna in campo?

Alla fine il Como è riuscita a cavarsela bene anche senza di lui, strappando un ottimo punto in casa della Lazio grazie anche all'espulsione di Tchaouna. Ma il pensiero dopo la partita è stato comune: Nico Paz si è fatto male gravemente?

Un pensiero inevitabile, guardando l'intervento del laziale Gigot sulla caviglia del giovane trequartista di Fabregas. Intervento durissimo, ma che non è stato punito nemmeno con il cartellino giallo dall'arbitro Tremolada, con il VAR che non ha richiamato il direttore di gara al monitor in quanto lo stesso Gigot ha effettivamente toccato prima il pallone.

Quando tornerà dunque in campo Nico Paz? Potrà rivedersi presto oppure sarà costretto a rimanere ai box per diverso tempo? Non solo: potrà giocare la partita contro il Milan, recupero della diciannovesima giornata non disputato per l'impegno dei rossoneri nella Supercoppa Italiana?

Di seguito le ultime sull'infortunio di Nico Paz, sul suo rientro e sui tempi di recupero.