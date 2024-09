Nico Gonzalez può essere il vice di Vlahovic? L'indicazione di Thiago Motta dopo Juventus-Roma

In Juventus-Roma c'è stato l'esordio di Nico Gonzalez da attaccante, subentrato al posto di Vlahovic. Può essere lui l'alternativa al serbo?

Dodici minuti compreso il recupero, questa la durata della partita di Nico Gonzalez all'esordio con la maglia della Juventus.

E' stato l'ultimo giocatore ad entrare mentre gli altri due nuovi acquisti, Teun Koopmeiners e Francisco Conceicao hanno fatto il loro ingresso ad inizio ripresa.

L'ex giocatore della Fiorentina ha sostituto Dusan Vlahovic al centro dell'attacco e Thiago Motta in conferenza ha parlato proprio di questa scelta.

Solo un caso isolato vista anche l'assenza di Arek Milik (ancora out per infortunio) o ci sono possibilità di rivedere Nico in quella posizione? Ecco le indicazioni di Motta e cosa dobbiamo aspettarci.