Nico Gonzalez si presenta: "Thiago Motta impressionante, con lui libertà e responsabilità. Di Maria idolo, alla Juventus devi dire solo sì"

L'argentino parla anche di Vlahovic e della ricetta per la vittoria: "È migliorato davvero tanto, dobbiamo giocare bene al calcio ed essere uniti".

È il giorno di Nico Gonzalez. Protagonista in Champions League con il suo primo goal con la maglia della Juventus, il calciatore argentino, arrivato in estate dalla Fiorentina, ha parlato per la prima volta da giocatore della Vecchia Signora.

Nico Gonzalez è intervenuto ai microfoni dei cronisti in conferenza stampa, affrontando vari tempi che riguardano lui e la squadra bianconera di Thiago Motta.

“Sono veramente contento. Per me era un sogno sognare con questa maglia. Ho trovato il momento giusto per farlo e sono molto felice”.

L’argentino non ha nascosto le emozioni dopo la prima rete, firmata nel 3-1 contro il PSV Eindhoven all’Allianz Stadium.