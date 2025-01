Napoli-Juventus, la partita della svolta di Conte in bianconero: il passaggio al 3-5-2 decisivo per il primo Scudetto

Oggi allena gli azzurri, ma Napoli-Juventus per Conte segnò un'importante svolta nella sua carriera da allenatore quando era in bianconero.

Alla vigilia Antonio Conte ha provato ad abbassare la tensione ma quella contro la Juventus non sarà mai una partita come le altre. Per i tifosi del Napoli ma anche per l'allenatore salentino.

Già perché Conte a Torino ha passato gli anni migliori della sua carriera da calciatore vincendo praticamente tutto, certo. Ma è anche diventato un grande allenatore.

E per uno strano scherzo del destino una svolta alla sua carriera da tecnico, forse la più importante, arrivò proprio durante un Napoli-Juventus di quattordici anni fa.

Una mossa che fece definitivamente crollare l'etichetta di integralista poggiata sulle spalle di Conte e di fatto risultò decisiva per la conquista del primo Scudetto in panchina.