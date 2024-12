Milan-Roma, espulso Fonseca nel primo tempo: polemiche per il mancato rigore ai rossoneri

Sul finire del primo tempo Fonseca protesta e viene espulso: polemiche a non finire per quanto accaduto nella partita contro la Roma.

Animi caldi a San Siro negli ultimi minuti del primo tempo del match tra Milan e Roma. Paulo Fonseca, tecnico rossonero che si gioca tantissimo nell'ultima partita del 2024, è stato infatti espulso dal direttore di gara Fabbri dopo le vibranti proteste contro il quarto uomo Marcenaro.

Ammonito al 40' per altre proteste, Fonseca è stato espulso quattro minuti più tardi in virtù di un mancato rigore in favore del Milan. Il tecnico rossonero, in particolare, protestava per un contatto tra Pisilli e Reijnders in area giallorossa.

Oltre all'espulsione di Fonseca, Fabbri ha anche ammonito Morata e Theo Hernandez. Polemiche e proteste furiose da parte del Milan, per un rigore in favore dei padroni di casa che ha diviso i social.