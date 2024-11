Le due squadre escono dal campo fischiate dai fans di un San Siro che riponeva grandi aspettative nella partita del 23 novembre.

In tanti, negli ultimi minuti di Milan-Juventus, hanno invocato sui social i fischi per le due squadre in campo. Detto fatto: al termine della gara, nonostante alcuni si fossero già sentiti in precedenza, questi sono esplosi dagli spalti di un San Siro soldout e decisamente deluso per quanto visto sul terreno di gioco.

Milan-Juventus finisce ancora una volta senza reti, con poche emozioni e pochissimi (tre) tiri in porta. La sfida tra rossoneri e bianconeri è spesso deludente in termini di risultato, ma stavolta i fans non hanno retto all'amarezza per il magro spettacolo offerto dalle due squadre.

Dopo la vittoria dell'Inter per 5-0 a Verona, la seconda partita del 13esimo turno di Serie A non ha offerto una bella vetrina per il campionato italiano, in un mix tra tatticismo esasperato e la paura di scoprirsi per tentare una giocata che risolvesse la partita.