Da Pulisic a Morata, le assenze del Milan in attacco: chi gioca contro il Genoa

Fonseca si ritrova con scelte quasi obbligate in attacco, fuori Pulisic e Morata ma non solo: da Abraham a Chukwueze, le soluzioni.

Il Milan è uscito dalla sfida di Champions con la Stella Rossa con tre punti ma anche tanti problemi a livello di infortuni nel reparto avanzato. Si sono fermati infatti Loftus-Cheek e Alvaro Morata. Per il primo una una lesione del bicipite femorale destro che lo terrà fermo per alcune settimane. Per lo spagnolo un'elongazione, sicuramente non ci sarà per il Genoa.

Paulo Fonseca dovrà inventarsi qualche soluzione in attacco contro i rossoblù visto che mancheranno anche altri giocatori.

Abraham, in fiducia dopo il goal, troverà spazio. Possibile il doppio attaccante con Camarda?