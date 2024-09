mercato svincolati: fino a quando giocatore senza contratto può firmare per una squadra

C’è una fetta di mercato nella quale i club possono ancora operare: quella degli svincolati. Fino a quando si può prendere un parametro zero.

La finestra estiva di calciomercato in Italia si è ufficialmente chiusa lo scorso 30 agosto allo scoccare della mezzanotte.

Da quel momento in poi, fino all’inizio della sessione invernale di calciomercato, alle varie società è impedito acquistare giocatori da altri club, tuttavia c’è ancora un mercato parallelo nel quale è possibile operare e che tra l’altro consente potenzialmente di arrivare ad elementi che possono ancora fare la differenza: quello degli svincolati.

Molti sono i giocatori che al termine della scorsa stagione hanno visto scadere i contratti che li legavano alle rispettive squadre e tra questi diversi sono quelli ancora alla ricerca di una sistemazione.

In alcuni casi si tratta di profili di grande esperienza un po’ pi avanti con gli anni, in altri di veri e propri campioni che potrebbero far comodo ad ogni allenatore.

Ma fino a quando si può tesserare un calciatore svincolato?