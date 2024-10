Matri torna a giocare nel Graffignana... anzi no: "Non voglio assolutamente polemizzare, sarebbe stato divertente"

Dopo l'annuncio del ritorno in campo, Matri non potrà alla fine giocare con il club del suo paese per una norma sugli allenatori.

Alessandro Matri non giocherà con il Graffignana. Dietrofront per l'ex attaccante di Juventus e Milan, che mercoledì era stato annunciato dal club come nuovo acquisto. Che di fatto avrebbe sancito il ritorno in campo per aiutare la squadra dilettantistica della propria città.

Il regolamento, infatti, impedisce a Matri, negli ultimi anni opinionista tv ma non solo, di giocare in Seconda Categoria con il Graffignana. Grande delusione per il 40enne, nato a Sant'Angelo Lodigiano ma cresciuto proprio nell'altra città del lodigiano.

Via Instagram, Matri ha spiegato come il Graffignana non potrà contare su di lui nei prossimi mesi: "Non voglio assolutamente polemizzare, sarebbe stato divertente tornare con i miei amici" ha detto il classe 1984.