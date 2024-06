Lazio su Samardzic, Greenwood e non solo: in arrivo Cabal, Noslin e Dele-Bashiru

Lazio sugli scudi: oltre alle suggestioni Samardzic e Greenwood, biancocelesti vicini a Cabal e Noslin del Verona e a Dele-Bashiru.

Una settimana per infiammare il mercato. La nuova Lazio di Marco Baroni è pronta a prendere forma.

Dopo aver ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico al posto del dimissionario Igor Tudor, i biancocelesti stanno lavorando alacremente sul mercato per allestire la rosa in vista della prossima stagione.

Il direttore sportivo Fabiani e il presidente Lotito stanno portando avanti diverse trattative per rinforzare i vari reparti. Con i bilanci in chiusura il prossimo 30 giugno, le prossime ore saranno decisive per la fumata bianca di alcune trattative in corso.