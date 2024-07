La Top 11 di Euro 2024 stilata dall'UEFA: dominio Spagna, c'è Maignan, un solo inglese

L'UEFA ha divulgato la formazione ideale degli Europei appena andati in archivio: da Rodri a Yamal, tantissima Spagna.

Euro 2024 si è concluso, ha trionfato la Spagna, ma il tempo di ripensare a migliori e peggiori non è ancora finito. E così, dopo quella di GOAL, anche l'UEFA ha stilato la propria Top 11.

C'è anche in questo caso tantissima Roja, come è naturale che sia pensando al modo in cui la nazionale di De la Fuente ha dominato la competizione. Italiani? Nemmeno uno: ovvio anche questo. Mentre sorprende un pochino, forse, il fatto che sia presente un solo giocatore dell'Inghilterra, ovvero l'altra finalista.

Per quanto riguarda il premio di MVP, è andato allo spagnolo Rodri: il centrocampista del Manchester City lo ha ricevuto e sollevato al cielo in campo subito dopo la fine di Spagna-Inghilterra.

Di seguito la Top 11 degli Europei, giocatore per giocatore, scelta dall'UEFA.