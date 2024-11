La Fiorentina si gode l’esplosione di Kean, Palladino: “Mi sento un fratello maggiore, è fortissimo”

Il tecnico della Fiorentina, in un’intervista a ‘Repubblica’ spiega: “Comuzzo lo chiamo ‘soldato’, è un grande difensore”.

La Fiorentina si è meritata un posto tra le più belle novità fin qui proposte dal campionato di Serie A 2024-2025.

La compagine gigliata, dopo una falsa partenza, ha inanellato una serie di vittorie consecutive che l’hanno spinta fino al secondo posto in classifica (in coabitazione con Atalanta, Inter e Lazio) ad una sola lunghezza di distacco dal Napoli capolista.

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, in un’intervista rilasciata a ‘Repubblica’, ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra e dell’esplosione di elementi come Kean (già 11 reti complessive in stagione) e Comuzzo (entrato nel giro della Nazionale maggiore).