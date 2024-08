L'Udinese piazza tre colpi in entrata: presi Goncalo Esteves, Ekkelenkamp e Karlstrom

Il club friulano mette a segno tre acquisti in un solo colpo: arrivano l'esterno portoghese, il mediano svedese e il trequartista olandese ex Ajax.

Tre acquisti in un solo colpo. L’Udinese è scatenata sul mercato e continua a lavorare entrata. Il club friulano ha annunciato l’arrivo di Gonçalo Esteves e ha chiuso per gli arrivi di Jurgen Ekkelenkamp e Jesper Karlstrom.

Un triplo innesto per la squadra di Kosta Runjaic, che rinforza varie zone di campo in un solo colpo, chiudendo ben tre operazioni in entrata.

Già arrivato il comunicato con cui l’Udinese ha annunciato l’arrivo di Esteves dallo Sporting Lisbona, mentre nelle prossime ore è attesa la definitiva fumata bianca nelle trattative con Anversa e Lech Poznan rispettivamente per Jurgen Ekkelenkamp e Jesper Kalstrom.