Koopmeiners alla Juve, dall'accordo alle parole di Percassi: l'Atalanta apre, cosa sta succedendo

L'AD dell'Atalanta non chiude alla cessione dell'olandese, ma al momento non è arrivata l'offerta della Juventus al club orobico.

Mercato in fermento in casa Juventus. Il club bianconero lavora alle uscite per poi andare all’assalto di alcuni obiettivi già individuati per rinforzare la rosa di Thiago Motta.

In dirittura d’arrivo c’è la cessione di Matias Soulé, in procinto di trasferirsi alla Roma, in attesa di definire l’addio di Dean Huijsen. In bilico resta Federico Chiesa, che ha un contratto fino al 30 giugno 2025, con il rinnovo che al momento è lontano.

Oltre a Todibo per la difesa e Adeyemi per l’attacco, sulla lista di Giuntoli c’è sempre il nome di Teun Koopmeiners.

Il centrocampista olandese è l’obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero: raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore, ora lo scoglio è rappresentato dall’Atalanta, proprietaria del cartellino.

Nella giornata di oggi, in occasione della presentazione delle nuove maglie dell’Atalanta, l’amministratore delegato Luca Percassi ha parlato proprio di temi caldi di mercato, tra cui la posizione del club sull’eventuale cessione di Koopeminers.