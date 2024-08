Kalulu c'è, ora Koopmeiners, Nico Gonzalez, Conceição, Sancho: che Juventus sta nascendo

Il mercato bianconero non è chiuso con l'arrivo dell'ex milanista: da centrocampo in su, la Juve può ancora cambiare radicalmente.

Di puntello in puntello, passo dopo passo. Con un 3-0 al Como come contorno che, naturalmente, non fa mai male. Sta nascendo la nuova Juventus, la prima Juventus di Thiago Motta e dopo Massimiliano Allegri: un bel cambiamento, tattico e di concezioni.

L'ultimo acquisto in ordine di tempo è quello di Pierre Kalulu dal Milan: la Juve ha sedotto il francese, lo ha convinto dopo diversi giorni di riflessioni, lo ha portato a Torino. Mercoledì è arrivata l'ufficialità: prestito oneroso con diritto di riscatto, ai rossoneri 3,3 milioni di euro più altri 14 e tre di bonus, per un totale di 20,3, oltre al 10% sulla futura rivendita.

Ma non finisce qui. 8 giorni, quelli che mancano alla fine del mercato datata venerdì 30 agosto, possono essere pochi ma possono essere tanti. E per chi ha ben in mente quel che devono fare, rischiano di essere tantissimi.