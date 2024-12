Kakà e Neymar in Kings League: anche loro saranno protagonisti del torneo nel 2025

Arriva l'ennesima Kings League, ovvero quella prevista in Brasile nel 2025: tra i presidenti anche due big assoluti come Kakà e Neymar.

La Kings League continua ad allargarsi a svariate parti del mondo. Dopo l'Italia, infatti, il torneo di Piqué arriverà anche in Brasile nel 2025. A Torino, dove è andato in scena il Draft della Kings League Italia 2025, è stato annunciato il torneo verdeoro in arrivo nei prossimi mesi.

Un torneo, la Kings League Brasile, a cui non parteciperanno solamente i content creator in qualità di presidenti, ma anche due stelle assolute del calcio mondiale: tra di loro, infatti, anche Neymar e Kakà, coinvolti nel video di presentazione del torneo e sul palco del Teatro Regio di Torino, in collegamento video.

Insieme a loro ha presentato la Kings League Brasile anche Danilo, capitano della Juventus presente nella sua Torino per parlare del nuovo torneo che prenderà il via nel 2025. Il difensore bianconero, tra l'altro, ha annunciato di voler eventualmente giocare una partita del torneo con Nainggolan, che farà parte della competizione italiana.