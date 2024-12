Juventus senza Cambiaso? Rouhi unica vera alternativa in rosa, le altre opzioni per Thiago Motta

Brutte notizie per la Juventus perché lo stop di Cambiaso crea un grosso problema per Thiago Motta: chi può giocare al suo posto.

Andrea Cambiaso è uno dei pochi insostituibili per la Juventus, sia per la centralità che si è guadagnato nella squadra, sia perché in rosa non ci sono veri sostituti al momento ad eccezione del giovane Jonas Rouhi.

L'emergenza bianconera fino ad ora si è concentrata soprattutto nel reparto difensivo e l'infortunio di Cambiaso complica ulteriormente la situazione.

L'esterno italiano è in forte dubbio per il match di Champions League contro il Manchester City. Sarebbe per Motta un'assenza pesantissima.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma chi potrebbe giocare al suo posto a parte Rouhi?