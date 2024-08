Juventus-Koopmeiners, l'offerta continua ad aumentare: i bianconeri alzano la proposta, vicina ai 60 milioni

La Juventus incrementa la propria offerta per arrivare a Koopmeiners, escluso da Gasperini per la Supercoppa persa contro il Real Madrid.

Fino a quando l'Atalanta non dirà sì. Le cifre del possibile affare Teun Koopmeiners-Juventus continuano ad aumentare, con la squadra bianconera che ulteriomente alzato la proposta per arrivare al giocatore olandese, escluso da Gasperini nelle ultime gare, ufficiali e non.

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, la Juventus ha presentato all'Atalanta un'offerta più alta rispetto al pacchetto da 50 milioni più 5 di bonus degli ultimi giorni. La nuova avanzata bianconera per Koopmeiners è di 52 più 7 di bonus, per un totale di 59.

Insomma, Koopmeiners potrebbe trasferirsi alla Juventus per 60 o più milioni, con l'Atalanta che registrerà probabilmente la seconda cessione più remunerativa della sua storia. Difficile che il rapporto con la Dea possa ricucirsi, il passaggio ai bianconeri sembra semplicemente questione di tempo e della giusta offerta.