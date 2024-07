La Juventus non molla Koopmeiners: obiettivo tris di lusso con Douglas Luiz e Thuram

Teun Koopmeiners resta nel mirino della Juventus, per nulla 'distratta' dai colpi Douglas Luiz e Khephren Thuram.

Il calciomercato in entrata della Juventus continua a regalare spunti di riflessione degni di nota: l'ingaggio per poco più di 50 milioni di euro di Douglas Luiz è soltanto l'ultimo fulgido esempio in tal senso.

La società bianconera sta per mettere le mani anche su Khephren Thuram, gioiello del Nizza e fratello del Marcus interista: un ulteriore innesto in un reparto - il centrocampo - che potrebbe essere soggetto ad altre sorprese.

Il riferimento è a un obiettivo per nulla scomparso dai radar della 'Vecchia Signora': l'interesse per Teun Koopmeiners è, infatti, più vivo che mai.