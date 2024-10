Juventus-Cagliari 1-1, pagelle e tabellino: allo Stadium si segna solo su rigore, Marin risponde a Vlahovic

La Juventus non riesce ad andare oltre all’1-1 casalingo contro il Cagliari: al rigore di Vlahovic risponde quello di Marin.

La Juventus non risponde a Napoli ed Inter. La compagine bianconera frena la sua corsa in campionato incappando in un pareggio contro un Cagliari che è stato bravo prima a soffrire e poi a trovare ad un soffio dal gong quella rete che si traduce in un punto di platino.

Una partita, quella che si è giocata all’Allianz Stadium, che ha visto i bianconeri partire fortissimo e sbloccare il risultato al 15’ quando è stato Vlahovic, in goal alla terza uscita consecutiva, trasformare un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Luperto in area.

Avanti di una rete, gli uomini di Thiago Motta riescono a mettere alle corde l’avversario, ma hanno il demerito di non chiudere la pratica. Ci provano in più occasioni Koopmeiners (poi uscito all’intervallo a causa di un dolore al costato), Conceiçao e Thuram, ma il raddoppio non arriva per mancanza di precisione oltre che per la bravura di Scuffet.

Il risultato resta così in bilico ed il Cagliari ne approfitta tentando qualche sortita in contropiede. Tentativi che diventano più frequenti nella ripresa quando Nicola opta per alcuni cambi offensivi che consentono alla sua squadra di alzare il baricentro.

La Juve va in leggero affanno, ma dà anche l’impressione di poter gestire la situazione almeno fino all’86’ quando Douglas Luiz, da poco entrato in campo, atterra in area Piccoli: è rigore e sul dischetto si presenta Marin che è glaciale nel trafiggere Di Gregorio.

Per i bianconeri si tratta della prima rete subita in campionato, quella che costa due punti pesantissimi. Al Cagliari il merito di aver sempre creduto in quella che è una piccola impresa.