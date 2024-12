Chi recupera per Juventus-Bologna? Le condizioni di Vlahovic, Douglas Luiz, McKennie e Nico Gonzalez

Continua l'emergenza infortuni per la Juventus: Thiago Motta spera di recuperare qualcuno per la sfida contro la sua ex squadra.

Contro il Lecce, nel match pareggiato per 1-1, la Juventus aveva nove giocatori fuori per infortunio; un numero elevatissimo che sta condizionando il rendimento della squadra bianconera. Tra questi, giocatori importanti come Dusan Vlahovic, Douglas Luiz, Weston Mckennie e Nico Gonzalez, a cui si aggiunge l'ultimo forfait di Nicolò Savona. Arek Milik e Vasilije Adzic gli altri ai box, oltre ai due bianconeri che hanno terminato la stagione, ovvero Gleison Bremer e Juan Cabal. La Juventus tornerà in campo sabato, all'Allianz Stadium, contro il Bologna; sfida speciale per Thiago Motta, che incontra la sua ex squadra e spera di riuscire ad avere più alternative per uscire da questo momento di difficoltà. L'articolo prosegue qui sotto Chi può tornare a disposizione del tecnico per il prossimo match.