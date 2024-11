Dalla Juventus all'Aston Villa, poi i prestiti: come stanno andando Barrenechea e Iling-Junior

Barrenechea e Iling-Junior presenti nell'operazione che ha portato Douglas Luiz alla Juventus: all'Aston Villa, però, non hanno mai giocato.

La sfida tra Aston Villa e Juventus, valida per la quinta giornata della fase a campionato di Champions League, è anche la sede di un intreccio di mercato che in estate ha portato a Torino Douglas Luiz, proveniente proprio dal club di Birmingham.

Un'operazione che ha fatto felici tutte le parti in causa, che in origine si sarebbe dovuta chiudere con l'inserimento di Weston McKennie in qualità di contropartita tecnica per i 'Villans': uno scenario che alla fine non è andato in porto.

A finire in Inghilterra, entrambi a titolo definitivo, sono stati invece Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior: la loro permanenza in Inghilterra è però durata quanto uno schiocco di dita.