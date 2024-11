Juric rischia l'esonero? Paulo Sousa, Lampard, Mancini, la situazione di De Rossi: i possibili sostituti alla Roma

Il ko di Verona riapre scenari cupi sulla Roma e tanti nomi iniziano già a circolare. Juric: "Esonero? Non chiedetelo a me".

Dal Verona, la squadra a cui ha dato un'identità di gioco e due tranquillissime salvezze, al Verona: l'ironia un po' macabra è che Ivan Juric potrebbe aver chiuso con la Roma proprio dove ha ridato slancio alla propria carriera di allenatore.

Inevitabile e scontato: dopo la sconfitta di domenica contro i veneti, che di contro avevano perso sei delle precedenti sette partite di campionato, si torna prepotentemente a parlare di esonero dell'allenatore croato, a sua volta arrivato a sedersi sulla panchina giallorossa a metà settembre dopo un pareggio in casa del Genoa. Altra ex squadra di Juric, peraltro.

In attesa di capire come evolverà la situazione, e se l'impegno ravvicinato di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise (giovedì) gli concederà una proroga, Juric è di nuovo sulla graticola. Con i nomi per la sua possibile successione che già stanno cominciando a circolare.