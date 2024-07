Italia-Irlanda del Nord Under 19 dove vederla: Rai, Sky o Youtube? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo l'esordio contro la Norvegia, l'Italia Under 19 di Corradi sfida l'Irlanda del Nord: tutte le ultime sull'incontro e dove vederlo.

Dopo l'esordio contro la Norvegia, l'Italia Under 19 affronta l'Irlanda del Nord nel secondo match degli Europei. Campione in Carica in virtù del successo ottenuto nel 2023 a Malta, la squadra di Corradi prova a fare il bis proprio nel Regno Unito, contro i padroni di casa.

La squadra azzurra, che può contare sui vari Pafundi, Bartesaghi e Camarda, convocato da Corradi dopo aver vinto l'Europeo Under 17, va a caccia del passaggio del turno e in particolare della semifinale. Torneo di breve durata, Euro U19 vede infatti appena cinque partite per provare a laurearsi Campioni del continente.

In questa pagina le info su Italia Under 19-Irlanda del Nord Under 19: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.