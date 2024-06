Italia-Svizzera agli ottavi? Le combinazioni per la sfida, cosa deve succede nella partita contro la Croazia

Tre anni dopo i rigori di Jorginho e la sfida di Euro 2020, Italia e Svizzera potrebbero nuovamente confrontarsi a Euro 2024.

Il goal di Fullkrug nei minuti finali di Svizzera-Germania ha cambiato il corso del girone A. In questo modo l'1-1 del team tedesco porta la squadra elvetica agli ottavi come seconda, mentre i padroni di casa passano il turno da capolista.

Un risultato importante per l'Italia di Spalletti, visto e considerando come in caso di secondo posto nel girone B dovrà affrontare proprio la collega dell'A.

Ora tutto dipende dal match contro la Croazia, in cui gli azzurri potrebbero conquistare gli ottavi di finale da seconda o da terza, ma non da prima (la Spagna è già certa di essere al turno successivo come capolista del girone B).