Italia-Portogallo Under 17 dove vederla: Rai o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Italia affronta il Portogallo nella finale degli Europei U17: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

In attesa di vedere come si comporterà l’Italia di Luciano Spalletti a Euro 2024, c’è già una Nazionale Azzurra che è riuscita nell’impresa di qualificarsi per gli Europei di categoria: quella U17.

Gli Azzurrini infatti, imponendosi per 1-0 a Larnaca contro i pari età la Danimarca grazie ad una rete siglata da Coletta al 30’, si sono assicurati il pass per l’ultimo atto del torneo, quello che metterà in palio il titolo continentale.

Avversario nella finalissima sarà il Portogallo che, dopo aver vinto il un Gruppo D che comprendeva anche Inghilterra, Francia e Spagna, ha eliminato prima la Polonia nei quarti di finale (2-1), poi la Serbia in semifinale per 3-2 grazie ad un goal di Trovisco in pieno recupero e dopo essere stato in svantaggio di due reti al termine del primo tempo.

Percorso sin qui perfetto per l’Italia che, dopo aver vinto tutte le partite del Gruppo C, ha poi superato, prima della Danimarca, l’ostacolo Inghilterra ai calci di rigore (la gara si era chiusa sull’1-1).

In questa pagina tutte le informazioni sulla finale degli Europei U17 Italia-Portogallo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.