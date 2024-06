Italia contro Portogallo agli ottavi di finale? Scontro possibile, le combinazioni per la sfida contro Cristiano Ronaldo

Il Portogallo ha vinto il girone E di Euro 2024, l'Italia cerca il pass per il turno successivo come seconda o terza alle spalle della Spagna.

Superate Repubblica Ceca e Turchia, il Portogallo si è guadagnato l'accesso agli ottavi di Euro 2024 con un turno di anticipo. Non solo la certezza di giocare la fase ad eliminazione diretta del torneo tedesco, ma bensì anche il primo posto del gruppo F.

Al pari della Spagna, il Portogallo sarà una delle squadre degli ottavi qualificate come prime della classe e per questo motivo affronterà una delle migliori terze tra le quattro classificate.

Dopo il successo contro la Turchia, per questo motivo il Portogallo di Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Leao potrebbe sfidare proprio l'Italia, che lunedì 24 giugno si gioca il passaggio agli ottavi come seconda o come terza nel match contro la Croazia.