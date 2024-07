Tutte le info su Juventus-Inter e Inter-Juventus, i due Derby d'Italia di scena nel 2024/2025: ancora una volta i due match più attesi.

Il Derby d'Italia, la sfida tra Inter e Juventus, è sempre il match più atteso di tutti. Anche il 2024/2025 non c'è certo l'eccezione, con nerazzurri e bianconeri che si affronteranno in Serie A per due volte, in attesa di capire se ci saranno eventuali match tra Champions League e Coppa Italia.

L'ULTIMA GIORNATA DI SERIE A

La partita d'andata a San Siro si giocherà nelle prime giornate di Serie A, mentre per il ritorno a Torino bisognerà invece attendere il 2025.