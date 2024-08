L'infortunio di Morata può lanciare subito Camarda: convocato per la trasferta di Parma?

Fonseca potrebbe convocare Camarda per Parma-Milan dopo l'infortunio di Morata e il grande impatto con la seconda squadra rossonera.

La prima apparizione ufficiale di Morata con la maglia del Milan ha finito per costare caro al bomber spagnolo, non al meglio alla vigilia della sfida al Torino: alla fine tornerà soltanto dopo la sosta di settembre, aprendo la strada ai potenziali sostituti.

Un bel problema per Fonseca, che comunque per la prima di campionato si era affidato a Jovic dal primo minuto senza però ricavare buone impressioni; molto più fruttifero l'ingresso in campo di Okafor, a segno con la rete del definitivo 2-2 quando la sconfitta sembrava palesarsi come una mannaia sulle teste dei rossoneri.

Per la trasferta di Parma, Fonseca potrebbe ricorrere alla convocazione di Francesco Camarda, già protagonista con la maglia del Milan Futuro in questo primissimo scorcio di stagione.