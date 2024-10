Gli esami hanno escluso lesioni per McKennie: per il centrocampista della Juventus soltanto un affaticamento muscolare.

C'era tanta apprensione in casa Juventus per le condizioni di Weston McKennie, tornato in anticipo in Italia dal ritiro della nazionale statunitense.

Per il centrocampista un problema di natura muscolare che ha reso necessari degli esami clinici più approfonditi, effettuati al J| Medical.

Per Thiago Motta una buona notizia: esclusa la presenza di lesioni, con McKennie che dunque non andrà incontro a uno stop particolarmente lungo.