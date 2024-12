Infortunio Cuadrado: quanto torna e quante partite salta

Juan Cuadrado si ferma a causa di un infortunio muscolare: le condizioni dell’esterno colombiano e quando potrebbe rientrare.

Dopo aver chiuso il 2024 al primo posto della classifica di Serie A, l’Atalanta si prepara ad affrontare uno dei più importanti impegni stagionali.

La compagine orobica infatti, sarà insieme ad Inter, Milan e Juventus una delle protagoniste della ‘Final Four’ che decreterà quale sarà la squadra che metterà in bacheca la Supercoppa Italiana.

Per l’Atalanta, che in semifinale affronterà l’Inter, si tratta dell’occasione di vincere per la prima volta nella sua storia il trofeo, ma la marcia di avvicinamento alla sfida con i meneghini è stata scandita da una brutta notizia.

Gian Piero Gasperini infatti, in Supercoppa (e non solo) non potrà contare su Juan Cuadrado a causa di un infortunio.