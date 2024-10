Infortunio Chukwueze, l'esito degli esami: non c'è lesione per il nigeriano. I tempi di recupero

L'esterno nigeriano ha rimediato soltanto un affaticamento muscolare in Nazionale: quando potrà tornare a disposizione di Fonseca.

Sospiro di sollievo, sia per Samuel Chukwueze che per il Milan: l'infortunio muscolare rimediato in Nazionale dall'esterno nigeriano è meno grave del previsto.

Se in un primo momento si temeva che l'ex esterno del Villarreal avesse rimediato una lesione, tale scenario è stato scartato dagli accertamenti che lo stesso calciatore ha effettuato nelle scorse ore.

Un'ottima notizia per Paulo Fonseca, che anche di fronte alle condizioni non ottimali di un Pulisic piuttosto spremuto non dovrà fare a meno di Chukwueze per un lungo periodo di tempo.