Infortunio Barella in Nazionale, gioca gli Europei? Quando torna il centrocampista dell'Inter

Dopo aver saltato l'amichevole contro la Turchia, Barella è in dubbio per la prima partita degli Europei contro l'Albania.

Le condizioni di Nicolò Barella, tra le stelle assolute dell'Italia, tengono con il fiato sospeso Spalletti e i tifosi in virtù della partecipazione all'Europeo tedesco.

Fermato da un problema muscolare alla vigilia della prima gara di giugno contro la Turchia - match amichevole terminato 0-0 - il centrocampista dell'Inter non è ancora tornato a disposizione del commissario tecnico azzurro.

L'Italia è impegnata contro l'Albania nel match d'esordio di Euro 2024, per poi affrontare Spagna e Croazia. Diramata la lista dei 26 convocati il 6 giugno, ora Spalletti incrocia le dita per riavere Barella a disposizione in terra tedesca: tra il 7 e l'8 giugno gli esami per conoscere l'entità dell'infortunio.