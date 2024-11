L'ex centrocampista dell'Inter racconta i suoi gravi problemi con l'alcol: "Mi vennero a dire che non potevo stare più a Milano".

Un racconto a dir poco drammatico quello di Fredy Guarin, ex centrocampista dell'Inter che ha lottato contro la dipendenza dall'alcol.

Il colombiano è tornato a parlarne a 'Caracol Television', svelando alcuni dettagli di un periodo molto difficile che è iniziato proprio in Italia.

Le cose però non sono migliorate neppure dopo il trasferimento in Cina e poi in Brasile, dove anzi Guarin ha rischiato seriamente la vita.